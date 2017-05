Waarnemende president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks overhandigt de quick scan aan Juspol-minister Eugene van der San.





Er zijn veel klachten over te lange wachttijden voordat een zaak behandeld kan worden en de doorlooptijden waarbinnen een zaak is beslist. Ook het lange wachten op verstrekking van het vonnis of de beschikking na de uitspraak van de rechter heeft geleid tot het initiatief van het Hof van Justitie om deze quick scan te maken. Een tweede aanleiding is de aanstaande verzelfstandiging van de rechterlijke organisatie bestaande uit de Griffie der Kantongerechten, het Kabinet van de rechter-commissaris in Strafzaken en de Griffie van Het Hof van Justitie, zegt de voorlichting van Juspol.Vooral het tekort aan rechters en ondersteunend personeel en het ontbreken van informatie- en communicatie systemen binnen de organisatie, leiden tot vertraging van de dienstverlening. Ook het gegeven dat niet het Hof van Justitie, maar het ministerie van Justitie en Politie de werkgever is van de griffiers en het overige ondersteunende personeel, komt de efficiëntie en effectiviteit niet ten goede.Het is de bedoeling om aan de hand van de bevindingen van de quick scan een verbeterprogramma met begroting op te stellen. Mede aan de hand van de resultaten van de doorlichting, zal het plan gericht op verzelfstandiging van de rechterlijke organisatie worden beschreven. Het beschrijven van het verbeterprogramma en het plan gericht op verzelfstandiging van de rechterlijke organisatie zal starten zodra de financiering in orde is, meldt Juspol.