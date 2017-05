Genderspecifieke data ontbreekt grotendeels in Suriname. (Foto's: Biza)





Er zal ook worden gebrainstormd over genderdata binnen het onderwijs, zeggenschap en besluitvorming en mensenrechten. De discussies moeten resulteren in verbetering van de beschikbaarheid van gespecificeerde data. De bijeenkomsten zijn onderdeel van het onderzoekDe UN Women en het Algemeen Bureau voor de Statistiek werken mee aan dit onderzoek, dat ook in Jamaica, Grenada en Dominica wordt uitgevoerd.Suriname heeft de Caricom Gender Equality Indicatoren in 2015 aangenomen. Een jaar daarna is Data Fruit Consultancy aangetrokken om onderzoek te doen naar deze indicatoren in het land. Het Bureau Genderaangelegenheden hoopt het rapport medio dit jaar af te ronden. Het document zal inzicht geven in de status van mannen en vrouwen op verschillende gebieden in Suriname.