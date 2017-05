De protestmanifestatie die de vorige week dinsdag werd gehouden in Paramaribo. (Foto: Leroy Troon)





Als reden voor de afwijzing is aangegeven dat er op die dag ook een andere activiteit in het district wordt gehouden er te weinig politiemensen beschikbaar zouden zijn om de protestmars adequaat te begeleiden. Die dag wordt de Nicopa Rally verreden in Nickerie.De organisatoren van de protestmars wijzen dit argument ten stelligste af en ervaren het wederom afwijzen van een tijdig aangevraagde vergunning voor een protestmanifestatie tegen onder andere de verdere verarming van de samenleving als een ernstige beknotting van onze democratische rechten. Het houden en meedoen aan protestmanifestaties is immers een grondrecht dat in de grondwet van de Republiek Suriname is vastgelegd, stellen de organisaties in een persbericht.Een delegatie van de organisaties zal zaterdag naar het rijstdistrict zal afreizen. In Nickerie zal er een persconferentie worden gehouden en zullen nadere besprekingen met de achterban worden gevoerd. Op de persconferentie zal ook de datum bekend worden gemaakt waarop de verschoven protestmanifestatie met of zonder vergunning zal worden gehouden, delen de organisaties mee.