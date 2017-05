Vicepresident Ashwin Adhin deelde mee dat de president de toezegging heeft gedaan dat de herwaardering van leerkrachten volledig zal worden uitgevoerd. Dit moet uiterlijk juni een feit zijn. Adhin voerde aan dat alle leerkrachten vanaf januari SRD 500 hebben ontvangen. Nu wordt ook de SRD 500 plus voor alle leerkrachten in orde gemaakt. Door de financiële uitdagingen was de herwaardering niet voor alle groepen volledig ingevoerd.Peneux verwacht dat uiterlijk morgen alles duidelijk zal zijn. Hij merkt op dat wanneer iedereen zich inzet het schooljaar goed afgesloten kan worden. In de Paasvakantie zijn achterstanden ingehaald. Peneux en Adhin benadrukten dat onderwijs zeer belangrijk is. Dit wordt erkend door de regering. Adhin merkte op dat de ontevredenheid die er is bij leerkrachten volledig weggewerkt zal worden.