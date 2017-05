De storing van mobiel internetten en data-activering bij Telesur, die gistermiddag optrad, is gisteravond opgeheven.De storing had tot gevolg dat mobiel internetten en data-activering tijdelijk niet mogelijk waren. De oorzaak lag in de uitval van een element in de centrale voor mobiel internettoegang, deelt het communicatiebedrijf mee.Het netwerk wordt nauwlettend gemonitord. Telesur biedt zijn welgemeende excuses aan voor het ongemak.