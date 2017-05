Chan Santokhi, voorzitter van de VHP. (Foto: René Gompers)





De vier oppositionele partijen zijn woensdag begonnen met het voeren van gesprekken met verschillende groepen en organisaties. Er wordt gemobiliseerd voor de manifestatie waarbij de regering duidelijk gemaakt zal worden dat het volk het voor het zeggen heeft, zeggen de initiatiefnemers. “We zien hoe de regering antwoord geeft op de vreedzame acties van burgers en vakbonden,” haalt Santokhi aan. “De regering laat zien dat de macht bij de regering zit en niet bij het volk. De regering zet machtsmiddelen, geweldinstrumentarium en buitensporig geweld in bij het optreden van de politie.” De regering is te ver gegaan en het zal niet zo gelaten worden, stelt Santokhi. “Wij van de politiek zeggen aan de regering: dat is de grens die je nu aan het overschrijden bent door politiek antwoord te geven op de acties. En als u politiek antwoord geeft, komen wij van de politiek ook met een reactie.”De reactie is een protestmanifestatie op en rond het Onafhankelijkheidsplein. De organisatie heeft echter nog geen groen licht gekregen om daar actie te voeren, deelt Santokhi mee. “We hopen dat we die toestemming krijgen. Als dat niet gebeurt, willen we ook weten op grond waarvan dat is bepaald. We hebben wel ‘back up’ plannen. Daar is het André Kamperveen stadion een van.” Op 20 mei zal van de regering geëist worden dat zij het huidige beleid ombuigt. Als ze niet in staat is, moet ze het mandaat teruggeven. Een groot deel heeft Desi Bouterse daar geplaatst. "Maar we zijn ervan overtuigd dat, hoewel de regering nog steeds een meerderheid heeft in het parlement, ze haar politiek draagvlak in de samenleving is kwijtgeraakt. De regering heeft geen meerderheid in de samenleving. Een regering die het politieke draagvlak en de legitimiteit kwijtraakt, zal daar consequenties aan moeten verbinden,” benadrukt Santokhi.René Gompers