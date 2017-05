De oppositionele leiders verwelkomen als eerste het Burgercollectief onder leiding van Curtis Hofwijks in 'de Olifant'. (Foto: René Gompers)





“We eisen onmiddellijke ombuiging van het beleid, zo niet zal de regering het mandaat terug moeten geven. Dat wordt de toon van het protest,” beklemtoont Santokhi. De ‘volksprotestmanifestatie’ is een initiatief van de vier oppositionele partijen maar “eenieder, alle groepen die last ondervinden van het wanbeleid mogen zich komen aansluiten verduidelijkt," Gregory Rusland, voorzitter van de NPS. “Daarom voeren we deze gesprekken, zodat de samenleving goed geïnformeerd wordt,” geeft hij aan. “De gedachtewisseling is bijzonder goed geweest. De gesprekken zijn zelfs beter gegaan dan we gedacht hadden.” Groepen die eerst twijfelden, maken nu contact met ons".In 'de Olifant', partijcentrum van de VHP, is er ‘back to back’ gesproken met We Zijn Moe, Het Burgercollectief, Associatie van Surinaamse Fabrikanten, SPA, DA'91, Ravaksur, BvL en ALS. Tot en met 6 mei zullen in de Olifant en Grun Dyari, het partijcentrrum van de NPS, van gesproken worden met verschillende groepen en organisaties. “De gedachtewisseling was bijzonder goed,” haalt Rusland aan. Hij deelt mee dat er zich nog meer groepen buiten de afsprakenlijst aanmelden. “We hebben een bepaald enthousiasme gemerkt, groepen die eerst twijfelden maken nu contact met ons om te praten. Wij gaan ook met hun nagaan hoe zij een bijdrage kunnen leveren. Het gaat erom dat de we de regering een serieuze boodschap sturen.Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur is vanwege verplichtingen, direct na de het laatste gesprek vertrokken. Abop is vertegenwoordigd door Stanley Betterson. Hij ziet graag nog meer jongeren opkomen. “Steeds meer mensen geven aan dat ze de situatie beu zijn en dat er verandering moet komen. Maar ik moedig de jongeren aan, het is hun land, hun toekomst. Ik roep ze op om hun stem te laten horen. want het gaat niet om een klein groepje maar om het belang van Suriname, het land waar we allen verder moeten wonen, werken, leven. Daarom moeten we orde op zaken stellen.” De volgende gespreksronde vindt later op de dag plaats in Grun Dyari, de thuisbasis van de NPS.René Gompers