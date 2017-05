Brief van de minister van Financiën aan zijn collega's over de koopkrachtversterking die toegezegd is aan diverse vakcentrales.





Bij de herwaardering van de leerkrachten, die overigens niet volgens de toezeggingen is uitgevoerd, heeft de RvM wel fiat gegeven. De leden van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname hebben de lessen na de Paasvakantie niet hervat. Zij zijn twee dagen al in protestvergadering bijeen. Ook voor vandaag zijn de leerkrachten opgeroepen om zich aan te melden in Mata Gauri.In een schrijven vraagt minister Hoefdraad aan zijn collega's om de loonadministratie de nodige instructies te geven waardoor Cebuma die de salarisstrookjes moet uitdraaien, tijdig kan beschikken over de verdere verwerking.De minister geeft aan dat de regering besloten heeft om per 1 april de koopkrachtversterking van SRD 375 extra, aan alle landsdienaren en aan hen gelijkgestelden, met uitzondering van onderwijsgevenden, te betalen als koopkrachtversterking. Starnieuws verneemt dat op een regeringsvergadering woensdag veel vragen gesteld zijn over de betaling. Deze koopkrachtversterking zal ongeveer SRD 15 miljoen per maand kosten. Het geld moet uit de begroting van diverse ministeries worden betaald. De begroting voor dit jaar moet nog worden behandeld in De Nationale Assemblee. Het extra bedrag is niet opgebracht op de begroting van vorig jaar.