Curtis Hofwijks, Burger Collectief





De vakantie is net achter de rug en de rust is nog niet terug op het vlak van onderwijs. Beschuldigende vingers worden over en weer gewezen, soms terecht soms onterecht. Het is belangrijk om zaken in een breder perspectief te bekijken alvorens een standpunt in te nemen.De groep die pleit voor het recht op onderwijs doet er goed aan de regering op haar verantwoordelijkheid te wijzen naar onder andere de groep onderwijzers. De overheid is zich op een listige manier aan het onttrekken van haar verantwoordelijkheid door sentimenten aan te wakkeren en te stellen dat door de houding van de onderwijzers, het een verloren schooljaar dreigt te worden. De overheid heeft zich gecommitteerd aan afspraken die minstens drie keren niet zijn nagekomen. En dan vindt de overheid het vreemd dat de mensen ontevreden zijn en zelfs bereid zijn om het werk neer te leggen met mogelijk vergaande consequenties voor de groep leerlingen. Zoals zo vaak weer eens de benadeelden.Indien de stakingen aanhouden zal het kortzichtig zijn om te stellen dat het een verloren jaar is. Het is reeds een verloren generatie met deze regering aan de macht. Om dit te illustreren en vooral de leerlingen aan het denken te zetten, is het goed om een situatieschets te maken.De afstudeerders realiseerden in de meeste gevallen na hun studie de volgende zaken: een auto, perceel en woning. dat behoort tot de basis om verder op te bouwen.Het loon bedroeg gemiddeld 2000 SRD wat gelijk was aan 700 US$ en thans gelijk is aan 250 US$. Een auto kost 5000 US$ en kon in drie jaren vrij eenvoudig afbetaald worden door maandelijks 200 US$ af te lossen. Een auto is vanwege het ontbreken van een goed openbaar vervoersysteem vaak genoeg een noodzaak en geen luxe. Een redelijke bouwkavel (goedkoop) ligt tegen de 10.000 US$. Dit was gelijk aan 35.000 SRD en kon in 5 jaren tijd afgelost wordenEen hypotheek voor een huis van 100-150 vierkante meter was 150.000 SRD ongeveer 45.000 US$ tegen 7% rente. 45.000 US$ is nu 350.000 SRD en de rente bedraagt 22%.Het is nu aan de samenleving en te studenten om te kijken hoe groot de achterstand is die de regering reeds voor de gehele samenleving heeft gecreëerd. Alleen voor een auto ben je minstens drie jaar langer bezig. Het is gemakkelijk om de vingers te wijzen naar anderen. Maar beter zou zijn dat de regering haar verantwoordelijkheden aandurft.De stakingen zullen natuurlijk een negatieve impact hebben op de studenten. Maar het wanbeleid heeft een groter en vernietigender impact op de totale samenleving en ontziet ook niet de gepensioneerden, de mensen met een beperking en alle andere sociaal zwakkeren. Dan is er nog geen woord gerept over de achteruitgang van de medische zorg, de toenemende werkloosheid en de stijgende criminaliteit alsook het wegtrekken van kader. Suriname is in een hoog tempo aan het afglijden. En dat is zeker niet de schuld van de onderwijzers.Suriname wordt wakker!