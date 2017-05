Pomba J. (17), Mano E. (22), Alimbokha D. (27) en Giovanni P. (29) zijn aangehouden door een gemengde eenheid die in de verschillende buurten en ressorten surveilleert. De verdachten hadden op 1 mei een inbraak gepleegd in een kerk te Sunnypoint. Zij zijn overgebracht naar het Politie bureau Santodorp.Deze eenheid reed over de Verlengde Ephraimzegenweg. Op een bepaald moment viel het op dat inzittenden zich verdacht gedroegen in een voertuig dat uit tegenovergestelde richting kwam. Toen de bestuurder vermoedde dat het om de politie ging, reed hij met hoge snelheid weg.De wetsdienaren zetten de achtervolging in. Op de hoek van de Goede Hoop- en de Ephraimzegenweg is het voertuig klemgereden. De vier inzittenden werden gevraagd uit het voertuig te stappen. Bij controle in het voertuig trof de politie muziekinstrumenten waaronder microfoons, gitaren en twee keyboards aan, die uit de kerk ontvreemd waren.Na overleg met het Openbaar Ministerie is het viertal in verzekering gesteld. De 17-jarige Pomba, is vanwege zijn leeftijd ingesloten in het jeugdcellenhuis Opa Doeli. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van Regio midden, meldt de politie Public Relations.