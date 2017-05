De leden van de Werknemers Federatie Universiteit (WFU) blijven in protest, totdat er harde garanties zijn verkregen voor de tijdige uitbetaling van salarissen en lonen. Zij willen steeds op uiterlijk de laatste werkdag van de maand en wel steeds om uiterlijk 12.00 uur, over hun salarissen en lonen kunnen beschikken. Deze garantie moet mede geaccordeerd zijn door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, staat in de brief aan het Bestuur van de Universiteit, die getekend is door Hugo Blanker, voorzitter van het WFU-bestuur.De WFU is de late uitbetaling van lonen en salarissen beu. In het schrijven aan het universiteitsbestuur onder voorzitterschap van Jack Menke, geeft zij aan dat deze wanprestatie onlustgevoelens en onzekerheid opwekt bij de medewerkers, wanneer zij hun financiële verplichtingen moeten naleven. De brief aan het bestuur is gevolgd door een tweede schrijven, waarin verscherpte acties per vrijdag niet worden uitgesloten, indien de situatie niet wordt aangepakt.De leden van de WFU hebben vanmorgen op het universiteitscomplex een protestbijeenkomst gehouden om een standpunt te bepalen over de late uitbetaling. Het bestuur van de WFU heeft deze actie overgenomen. De leden hebben aangegeven dat ingeval er uiterlijk donderdag 4 mei voor 12.00u geen schriftelijke overeenkomst over de betaling is bereikt, verscherpte acties ingaande vrijdag 5 mei niet uitgesloten zijn.De WFU wil verder een uniforme toepassing van de financiële herwaardering; deze voorziening moet naar aard, inhoud en moment, ook voor de medewerkers van de UvS gelden. De uitbetaling ervan moet tegelijk met de andere landsdienaren gebeuren.De WFU vraagt in het schrijven via het bestuur aan de minister van Onderwijs ook informatie over het uitblijven van de niet gestorte 30 miljoen SRD ten behoeve van de universiteit.