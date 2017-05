Met de downgrading van Suriname van B+ maar B, zijn we weer eens met onze neus op de feiten gedrukt. De downgrading van Suriname van B+ naar B door Standard & Poors, schetst een heel somber beeld van onze economie. De kredietbeoordelaar verwacht dat de economische groei dit jaar nagenoeg op nul komt te liggen.In 2016 zei super-minister Gillmore Hoefdraad, dat de zwaarste periode in de tweede helft van 2017 voorbij is. Recentelijk schreef hij nog op zijn Facebook tijdlijn het volgende: Door keiharde inspanning gedurende de afgelopen 18 maanden komen we gaandeweg uit de crisis. Dit punt is bereikt door de samenhang van drie factoren:1. de serieuze bezuinigingen op overheidsuitgaven;2. de doelgerichte investeringen in infrastructuur en3. de operationalisering van productie-uitbreidingen binnen de mijnbouwsector, welke ons nu al vruchten oplevert.Standard & Poors: “De negatieve vooruitzichten weerspiegelen dat er een kans van één op drie is, dat in de komende twaalf maanden de kredietwaardigheid van het land verder omlaag gaat. De degradatie heeft alles te maken met de verslechterende economie van het land en zijn schuldenlast”. Het is een illusie van minister Gillmore Hoefdraad, dat in 2017 het ergste voorbij is. Het goedkope politieke praatje van de financiën minister is ontkracht door Standard & Poors.Om het tij te keren, zal er nog heel wat water door de Surinamerivier moeten stromen, eer dat gebeurt. Wil je de economie enigszins opkrikken, dan moet je allereerst de corruptie aanpakken, ondernemerschap stimuleren, de economie diversificeren, denk maar aan de agrarische sector, toerisme etc. De focus ligt te veel op de mijnbouwsector.De overheid moet een beleid voeren dat het ondernemen aanmoedigt en ondersteunt, op alle beleidsniveaus, want dat zorgt voor de nodige deviezen middels export. De ondernemers vormen de ruggengraat van de samenleving, dus ook van de economie. Gezonde en sterke bedrijven zorgen voor meer economische groei en dus voor meer banen, waardoor er meer koopkracht is. De regering produceert zelf niets, maar ze is wel heel goed in het verbrassen van onze staatsgelden. Regering werk hard, met goedkope praatjes breng je geen deviezen binnen.De huidige economische crisis toont ons niet alleen de zwakheden in ons economisch systeem, maar ook het zwakke economisch denken van de huidige regering. Die Anansi-tori van minister Hoefdraad, dat het in de tweede helft van 2017 goed zal gaan met onze economie, blijkt inmiddels een achterhaald verhaal te zijn.Het is meer dan duidelijk dat deze regering niet langer in staat is om oplossingen te creëren voor ons schuldenprobleem en de groeiende economische ongelijkheid. De regering is steeds bezig allerlei verhogingen door te voeren. Steeds meer mensen moeten zich in de schulden steken om de hogere vaste lasten te kunnen betalen. De gevolgen hiervan zijn de groeiende protestacties en maatschappelijke spanningen in de samenleving.Door de vele leningen zien we dat onze schuldenberg steeds omhoog gaat, en dat is zeer beangstigend. De US$ 550 miljoen lening op de internationale kapitaalmarkt, met een rente van 9.25%, heeft Suriname in nog grotere problemen gebracht. De rente is exorbitant hoog. De internationale schuldeisers bepalen als het ware welke maatregelen je als land moet nemen om je kredietwaardigheid te behouden.Door grote leningen aan te gaan op de internationale kapitaalmarkt, moet je soms ook je soevereiniteit inleveren, het is dan beter om belastingen te heffen dan om grote schulden te maken. Zo blijf je dan baas in eigen huis. Maar dan moet je belastingen heffen waar het grote geld is en niet bij die arme lantiman’s.We kunnen ons niet meer inbeelden hoe groot de financiële chaos en de schuldenberg is. Minister Hoefdraad zou ons een dienst bewijzen als hij kan vertellen hoe hoog onze werkelijke schuldenberg is en hoe hij de hoge staatsschuld omlaag gaat brengen.In mijn optiek heeft minister Gillmore Hoefdraad als ex-governor van CBvS gefaald en als minister van financiën heeft hij tot nu toe niet gepresteerd. We moeten een governor als wijlen heer André Telting op CBvS hebben, ooit de rots in de monetaire branding.