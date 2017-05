Een van de doelstellingen van de faculteit is om door onderzoek en onderwijs het gezicht van Suriname uit te dragen met betrekking tot de geschiedenis, culturen, en talen van Suriname. Verder wil de Fdhum de talen en culturen van Suriname onderzoeken en toegankelijk maken.Het Sarnámi is een Surinaamse taal die volgens de laatste volkstelling zeker in 31.000 gezinnen in Suriname gesproken wordt en is belangrijk onderdeel van het totale Surinaamse cultuurerfgoed. Het is al 31 jaar geleden dat de laatste Sarnámi conferentie in Suriname heeft plaatsgevonden met inleiders uit Suriname en Nederland.Personen en instanties in Suriname en Nederland hebben daarom het initiatief genomen om conferenties over deze taal in beide landen te houden. Om organisatorische redenen is de conferentie in Nederland eerder geweest, van 24-16 maart 2017, in Den Haag, met voordrachten in deze taal, en ten slotte een Sarnámi muzikale avond in theater Dilligentia.De conferentie is voor iedereen bestemd die belangstelling heeft voor taal en literatuur, meldt de universiteit.