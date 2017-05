Achttien Lidbonden zullen elkaar bekampen in het toernooi, waar ze verdeeld zijn in 5 regio's: Oost, Zuid, West, Noord en Midden. Van al deze vijf regio’s komen de kampioen en semikampioen van deelnemende bonden tegen elkaar uit. In totaal doen dus 36 verenigingen een gooi naar de vier beschikbare plaatsen in de hoofdklasse van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB).Het overzicht van de poule indeling in de 5 regio’s.Poule AKampioen Albina; Real BergiKampioen Commewijne; ...Semikampioen Meerzorg; TamansariSemi kampioen Moengo; High SchoolPoule BSemi kampioen Albina; CompleetKampioen Meerzorg; Happy BoysSemikampioen Commewijne;...Kampioen Moengo; Super AdjoemaPoule CKampioen Para; GhanaKampioen Brokopondo; SVGSemikampioen Domburg; KithaPoule DKampioen Domburg; TramosSemi kampioen Brokopondo; BSVSemi kampioen Para; OSVPoule EKampioen NGVB; BrokiSemikampioen KSB; ParaguaySemikampioen SVCB; ...Poule FKampioen KSB; SophiaSemi kampioen NGVB; Jong AuroraKampioen SVCB; ...Poule GKampioen LSO; SCVSemi kampioen WSO; Sunny PointKampioen LSB; ParanaSemikampioen SOLO; Bintang BaruPoule HKampioen WSO; FTNSemi kampioen LSO; SVWKampioen SOLO; Real LeidingSemikampioen LSB; FlamingoPoule IKampioen Saramacca; GroningenSemikampioen Coronie; Coronie BoysSemikampioen Nickerie; Jai HanoemanKampioen Wageningen; VitessePoule JSemi kampioen Saramacca; Inter BoskampKampioen Coronie; Real CoronieKampioen Nickerie; De SterSemi kampioen Wageningen; Bintang MerahDe SVCB en de Commewijne Sport Bond ronden pas dit weekend hun competitie af. Zij hebben nog geen vertegenwoordigers ingeschreven voor het toernooi.Edgar van Genderen