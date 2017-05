Jose Ribamar van de inheemse Braziliaanse stam Gamela ligt in het ziekenhuis met verwondingen die hij heeft opgelopen in een gevecht over land in het noorden van Brazilië. (Foto's: Reuters)





Volgens berichten zijn de aanvallen boeren en grondbezitters. Dergelijke aanvallen komen steeds vaker voor in Brazilië. De daders worden zelden gepakt. De voorgestelde bezuinigingen op de begroting van de agentschappen die zorgen voor milieuhandhaving, zullen volgens de mensenrechtenorganisaties de situatie alleen maar verergeren.Het tribale Gambela kamp is volgens berichten omringd door boeren en grondeigenaren die waren gewapend met knuppels, geweren en messen. Verschillende stamleden zijn neergeschoten en gestoken. Bij minstens twee inheemsen is hun handen afgehakt met machetes.Minstens een dozijn ernstig gewonde slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis in de hoofdstad, Sao Luis.De verarmde en gewelddadige noordoostelijke deelstaat Maranhao is in de voorhoede in de strijd tegen illegale ontbossing en aantasting van inheemse gebieden, zegt BBC-correspondent, Wyre Davies. Hij stelt dat de aanvallers van de tribale volkeren vaker worden beschermd door corrupte politici en politieagenten die zijn gelieerd aan landeigenaren.Inheemse leiders die proberen om juridische stappen te ondernemen en hun supporters in milieupressiegroepen, zijn vaker het doelwit van aanvallen en worden zelfs vermoord in een land waar geweld op het platteland vaak onbestraft blijft.