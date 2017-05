NDP Albina zal proberen om de scheuren binnen het afdelingsbestuur NDP Marowijne te lijmen.





De perikelen binnen NDP Marowijne waren de directe aanleiding voor de vergadering. De leden Cyrano Asoiti, Claudy Doornkamp, Derrick Tapoh, Susan Grandisson en Ricardo Olensky van NDP Albina hebben het initiatief genomen samen met enkele NDP-aanhangers. Parlementslid Grace Watamaleo heeft de bijeenkomst ook bijgewoond.Eind vorig week is er een kink in de kabel gekomen bij NDP Marowijne. Er is veel ophef ontstaan, nadat bekend was dat er sprake is van een scheuring binnen het NDP-bestuur Marowijne. Er is een uitstroom van leden. Slechts de jongeren en vrouwenraad van NDP Marowijne lijkt standvastig.Voorzitter van NDP Marowijne, Clyde Sengwai, tevens hoofdbestuurslid van de paarse partij stond er opgegeven moment alleen voor. De overige leden hebben de partij de rug toegekeerd uit onvrede over gang van zaken. Verschillende leden van NDP Albina hebben gezegd dat ze nog steeds achter de partijleiding staan. NDP Albina heeft geconcludeerd dat de onvrede voortspruit uit het gebrek aan onderlinge communicatie. De afdeling zal zich inzetten voor een betere onderlinge communicatie.De vergadering heeft besloten om de structuren van Moengo onder leiding van hoofdbestuurslid Sengwai uit te nodigen voor een ontmoeting op vrijdag 5 mei.Ala-D-Media