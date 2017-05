"Het is een kwalijke zaak dat winkeliers zich niet storen aan de orderegels en het gezag desavoueren. Wij zullen nog strenger moeten optreden tegen sommige lieden die het arme volk uitbuiten," zegt de bewindsman in gesprek met Starnieuws. De werkarm van het ministerie heeft meerdere klachten gekregen uit diverse woongebieden. Op grond hiervan is overgegaan tot intensievere controle op de naleving van de Wet Economische Delicten.Een winkel aan de Goede Verwachting, twee aan de Ramgoelamweg, twee aan de Kasabaholoweg en één in de Menckenbergstraat werden aangedaan. Na onderzoek is gebleken, dat de winkeliers zich schuldig hebben gemaakt aan: prijsopdrijving, niet geijkte weegwerktuigen, geen prijsaanduiding op voorverpakte goederen, verkoop van smokkel sigaretten en sterke dranken zonder vergunning.