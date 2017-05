Vanmiddag wordt er ook gesproken met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de Surinaamse Partij van de Arbeid, DA'91, de Raad van Vakcentrales in Suriname, de Bond van Leraren/Alliantie voor Leerkrachten in Suriname.Op 4 mei worden de gesprekken vervolgd in het hoofdkwartier van de NPS in Grun Dyari. Uitgenodigd zijn DOE, de Nationale Vrouwen Beweging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Vereniging van Medici in Suriname.Op het programma voor 5 mei in 'de Olifant' staan: de PALU, de Interreligieuze Raad in Suriname, de Surinaamse Politiebond en de Gemeente Godsrivier. Deze week wordt in Grun Dyari afgesloten met de Particuliere Lijnbushouders Organisatie, de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden en de Vereniging van Kleine Winkeliers. Starnieuws verneemt dat de volgende week doorgegaan wordt met het voeren van gesprekken met diverse organisaties.