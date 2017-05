Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. (Foto: Raoul Lith)





De natuurlijke hulpbronnen uit de mijnbouwsector raken een keer op. Het fonds had allang moeten worden ingesteld. Simons zegt hiervoor te hebben gepleit nog toen ze gewoon Assembleelid was. In 2013 is de ontwerpwet in behandeling genomen. De regering nam deze terug, nadat er kanttekeningen waren gemaakt. Bovendien waren de vooruitzichten toen ook niet rooskleurig. De ontwerpwet is aangepast en opnieuw ingediend.Door het fonds op te richten zullen meerinkomsten worden gespaard en belegd. Hierdoor kan de Staat na een tijdje rente krijgen. Wanneer het goed gaat met de economie kan er volgens Simons flink worden gespaard. Alleen bij negatieve groei van de economie kan er uit het fonds getrokken worden. De eerste vijf jaren wordt er gespaard.Met de wet wordt er een fundament gezet voor de toekomst. Indien er sprake is van een negatieve groei van de economie, kan er wat geld worden getrokken, waardoor het volk de situatie niet zo voelt, zoals het de afgelopen periode het geval was. Simons is blij dat het nu eindelijk zover is om gestalte te geven aan het fonds.