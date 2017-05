Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme.





Welzijn meent dat Toerisme het land veel geld kan opleveren. Onlangs is het Suriname Hospitalitiy & Tourism Trainings Centre (SHTTC) toegevoegd als werkarm van het ministerie, om het Toerisme een extra impuls te geven. Om dit doel te bereiken is het instellen van de Toerisme Autoriteit ofwel Tourism Board een voorname optie, zegt de voorlichting van het ministerie. Er zijn ook gesprekken gevoerd met de houtexporteurs ter stimulering van de lokale houtindustrie.Het Fonds voor Kleine - en Middelgrote Ondernemers (KMO’s) is er om het ondernemerschap daadwerkelijk te stimuleren. De eerste financieringsovereenkomsten worden in de komende dagen ondertekend.Bij de presentatie van Welzijn is er ook gesproken over de uitvoering van de nieuwe ‘Wet Bedrijven en Beroepen’. Deze wet is bedoeld om het ondernemen in Suriname te vergemakkelijken en het land door middel van gerichte acties hoger te rangschikken op de lijst van Ease of Doing Business bij de Wereld Bank, zegt de voorlichting van HI en T.Welzijn zegt te kiezen voor een “inclusieve benadering”, waardoor uit een positieve gedachtewisseling met het bedrijfsleven, uitstekende resultaten kunnen worden bereikt. Hij was ingenomen met de verschillende reacties en de aanbevelingen van de zijde van het bedrijfsleven en zei dat hij die mee zal nemen bij de uitvoering van het beleidsplan.