Kindercardioloog Shirley Lo-A-Njoe





Er wordt liever voor gekozen om de kinderen in Suriname te opereren in plaats van hen naar het buitenland te sturen. Het voorbereidende werk van de screeningsmissie is verricht op de afdeling cardiologie van het Thorax Centrum van het AZP.De artsen Nico Blom, kindercardioloog uit Nederland (LUMC), Shirley Lo-A-Njoe, kindercardioloog (woonachtig op Curaçao maar geboren in Suriname en werkzaam voor 6 Caraïbische eilanden), Amadu Juliana, kinderarts in het AZP en momenteel kindercardioloog in opleiding in Nederland en Els Nagtegaal, verpleegkundige in het LUMC-Nederland, zijn naar Suriname gekomen voor de de screening die duurde van 10 tot en met 21 april. Naast de screening vonden er ook 16 hartkatheterisaties plaats. Vier volwassenen zijn bij deze operaties geholpen.De voorloper van de screeningsmissie is een door het Eddy en Ingrid Fonds opgestart project van de jaren 80 geweest, waarbij op incidentele basis een kindercardioloog een bezoek bracht aan Suriname. Tegenwoordig vindt er vrijwel jaarlijks een screeningsmissie plaats. Het Fonds geldt nog altijd als een belangrijke sponsor van de screeningsmissie, waarbij de Nederlandse missieleden belangeloos hun deskundigheid beschikbaar hebben gesteld aan Suriname en het Surinaamse kind, meldt de voorlichting van het AZP.