Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. (Foto: Raoul Lith)





Op de website is informatie voor het publiek beschikbaar gesteld. Veel studenten, juristen en andere maken gebruik van de gegevens. Degene die de aanval heeft gedaan, is volgens Simons niet bezig met het belang van het land. Er wordt op de site geen propaganda gemaakt. De informatie die er staat, is van algemene aard.De Assembleevoorzitter vindt dat alleen een volksvijandige persoon deze aanval kan doen. De griffie en technici zijn bezig met het probleem. De server van De Nationale Assemblee is niet in Suriname. Simons wacht het rapport af voordat zij dieper hierop kan ingaan. Ook de website van de Nationale Democratische Partij is uit de lucht.