Nathalie Valpoort Bsc

Ik was eerlijk gezegd begonnen te schrijven over een ander (voor mij) brandend vraagstuk tot ik me realiseerde dat er iets te vieren valt. Tja, er is op dit moment zoveel (gaande) waar ik me gedachten over zou willen laten gaan, maar dat laten we maar voor een andere keer.Terug naar het 'feestje'. Het was mei 2016, de dagen van we zijn moe! En omdat ik ook (redelijk) moe was van (het) moe zijn, besloot ik in de pen te klimmen om mijn gevoelens vast te leggen en te delen met de (buiten)wereld. Zo werd het eerste artikel geboren.Nu ongeveer een jaar verder, is dit artikel nummer 10. De titel doet u reeds vermoeden waar het eigenlijk om gaat, complimenten ja! Ik heb er sinds toen vele gehad. Soms in persoon, maar ook via sociale media. Grantangi moet ik zeggen (ik bloos een beetje).Een ander een compliment maken, doen we met z’n allen volgens mij nog onvoldoende. Ik heb er persoonlijk erg veel moeite mee wanneer mensen op een uitvaart een uitgebreide “speech” houden om de aanwezigen duidelijk te maken hoe goed de overledene was en wat hij/zij allemaal heeft betekend in zijn of haar wandel hier op aarde. Ik zit me dan altijd af te vragen als de overledene tenminste een keer in zijn levensloop deze zaken heeft mogen aanhoren, aangezien het op dat moment (volgens mij) niets ter zake doet.Wat we in de meeste gevallen merken, is dat wij in dit leven in plaats van de ander een compliment te maken, er steeds vaker voor kiezen op de ander af te geven. We grijpen elke mogelijke kans aan om hen te kleineren en als het ook enigszins kan, hen (letterlijk) met de grond gelijk te maken. Als iemand in de fout gaat, vergeten we (op dat moment) alle goeds die de betreffende persoon ooit heeft gedaan. We maken allemaal fouten, het is daarom niet nodig om dit gedrag ten toon te stellen. We moeten echt afstand doen van deze lelijke gewoonte om in de ander slechts fouten te lokaliseren (alsof wij niet hebben). Ik heb in dit leven veel (pijn) meegemaakt en als er een ding is dat ik mezelf heb (moeten) aanleren, dan is het om het goede te leren ontdekken in elke (vervelende) situatie. Het maakt het leven veel aangenamer (op sommige momenten). Als je op het kwade/verkeerde gefocust bent, zal dat hetgeen zijn dat je telkens (in de ander) ziet.Complimenten zijn dus geen deel van onze dagelijkse routine, maar daar moeten we verandering in zien te brengen. Een compliment doet een mens namelijk goed. Het voelt als een soort stimulans (van de ego) aan en geeft energie om verder te kunnen gaan. Het laat mensen beseffen dat ze geen nul voor een getal zijn en dat hun werk/inzet ten zeerste gewaardeerd wordt. Ik voelde me een dagje erg beschaamd toen mijn nichtje zelf naar haar goed gedaan! flink meisje! vroeg, nadat ze haar opdracht (goed) had uitgevoerd. Ik was dat gewend, maar die dag bleef het uit en ze vroeg er nadrukkelijk om. Het heeft me laten beseffen dat zij erop rekent.Nu zijn er mensen die steeds hunkeren naar de goedkeuring van anderen. Het uitblijven hiervan, zorgt er (soms) voor dat ze er erg mismoedig en misschien ook wel depressief van worden. Ik zou ze willen aanmoedigen, hiertegen te vechten en hun werk te doen (als voor de Here). Je dankjewel, de kroon op jouw arbeid, zul je eens ontvangen.Ik moet bekennen dat ik erg blij ben met de complimenten die ik heb ontvangen, sommige mooi, maar ook andere minder mooi. Ze hebben me erg goed gedaan. Ik wil daarom van deze gelegenheid gebruik maken om u te complimenteren voor de feedback aan mijn adres. Bedankt dat u steeds de tijd neemt om mijn artikelen (kritisch) door te nemen en waar nodig ook verbeterpunten aan te dragen. Ik stel het zeer op prijs. Allen die mij dan ook onnodig van politiek beschuldigd hebben, i feel sorry for you guys. Ik doe niet mee aan dat spelletje, ik heb geen sponsor en ik krijg zeker geen betaling voor het geleverde werk. Ik ben niet op zoek naar eer en of glorie! Als ik slechts een persoon kan bereiken, dan heb ik mijn taak volbracht.Tot slot doe ik aan u de oproep om er elke dag werk van te maken, uw (buur)man, (buur)vrouw, zoon, dochter of wie dan ook die het volgens u verdient, dagelijks tenminste een compliment te maken. Het zal ze goed doen. Alvast bedankt en mijn complimenten daarvoor.