De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) voert vandaag haar eerste vlucht ten behoeve van TUIfly.NL. Gevlogen wordt van Amsterdam naar Tenerife-South in Spanje.De SLM is sinds 28 april officieel toegevoegd op de whitelist van TUIfly.NL. Dit houdt in dat de SLM Airbus door TUIfly.NL, zonder voorafgaande goedkeuring van de Inspectie Leefomgeving Transport ( ILT ), kan worden ingehuurd.Er zijn enkele voorwaarden gesteld voor deze goedkeuring waaronder:- De SLM over een geldige AOC (Air Operator Certificate) beschikt;- TUIfly.NL terstond de ILT informeert wanneer de SLM ten behoeve van TUI vluchten uitvoert, meldt de afdeling Public Relations.