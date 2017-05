De opleiding Area Control Center wordt na vijftien jaar weer verzorgd. (Foto: Luchtvaartdienst)





De luchtverkeersleiding in Suriname heeft iets langer dan een decennia te kampen met een onderbezetting. Deze dienst is een van de belangrijke schakels welke het veilig vliegverkeer in het Surinaamse luchtruim mogelijk maakt. Dit geldt voor zowel de lokale, de internationale landingen alsmede de tientallen aan overvliegers.Deze opleiding is mogelijk geworden door inzet van minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Jerry Miranda, het waarnemend hoofd Luchtvaartdienst, Faizel Baarn, het waarnemend hoofd Luchtverkeersleiding, Manoj Ramparichan, de SATCA en de overige betrokkenen bij de Luchtvaartdienst.Behalve het bijzondere feit dat na vijftien jaren deze belangrijke opleiding wederom wordt verzorgd, wordt deze opleiding door eigen krachten van de Luchtvaartdienst verzorgd. De opleiding wordt gegeven in de eigen faciliteiten van de Luchtvaartdienst. Dit alles onder toeziend oog van CASAS.Een ander bijzonder en belangrijk feit is dat met het behaalde succes, de onderbezetting bij de luchtverkeersleiding voor een bijzonder groot deel opgeheven zal zijn. Er vindt dan aanwas plaats in de Area Control Center. De afgelopen maand heeft de Luchtvaartdienst ook na inspanningen twintig volwaardige Tower Controllers tot een feit kunnen maken. Met de inspanningen en inzet bevindt deze belangrijke service verlenende dienst zich in de lift om de kwaliteit te verbeteren en om te voldoen aan de geldende standaarden.