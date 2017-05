Minister Gillmore Hoefdraad beantwoordt vragen tijdens de openbare commissievergadering.





Hoefdraad zei dat de ontwerpwet in 2013 teruggenomen is door de regering. De kanttekeningen die toen geplaatst waren door Assembleeleden zijn meegenomen in de ontwerpwet. Alle commissieleden onderschrijven het belang van het Spaar- en Stabiliteitsfonds. Commissievoorzitter Amzad Abdoel (NDP) zei dat een aantal knelpunten besproken is binnen de commissie. Aanbevolen wordt om in het ontwerp op te nemen een nationale ramp. Hiervoor moet er een definitie komen. Een bepaald percentage van het nog op te zetten binnenlandse co-financieringsfonds zou naar een rampenfonds moeten gaan. Hoefdraad merkte op dat de definitie van ramp moet komen van de ministeries van Justitie & Politie, Defensie en Binnenlandse Zaken.De inkomsten uit de mijnbouwsector moeten doorstromen naar het fonds. Door de commissieleden is gevraagd om de meeropbrengsten van de klein goudmijnbouw ook te laten doorstromen naar het fonds. Gajadien wilde een prognose van de minister over de inkomsten de komende tien jaren. Hoefdraad merkte op dat onder deze omstandigheden, met fluctuerende marktprijzen het moeilijk is om een prognose van de inkomsten te maken.De minister ging mee met verschillende voorstellen van de commissie, waarbij de periode waarin geld mag worden getrokken uit het fonds, van drie naar vijf jaar is gebracht. Hierdoor kan het fonds verder groeien. Het gaat om het sparen en stabilisatie, benadrukte Assembleelid Raymond Sapoen. Hij haalde aan dat het accent niet alleen op sparen moet worden gelegd. In crisistijden moet het fonds helpen om de economie te stabiliseren.Jennifer Vreedzaam (NDP) stond stil bij het beheer van het fonds. Zij merkte op dat dit het hart is van het fonds. Zij wilde weten wat de investeringsstrategie is van de regering. Naast het beheer van het fonds, is de controle van groot belang. Er moeten ook evaluatiemomenten worden ingebouwd. William Waidoe (PL) merkte op dat wat hem betreft het fonds zo snel mogelijk komt. De intentie is goed, net als bij de naschoolse opvang, de gezondheidszorg, het onderwijs. Hij merkte op dat naast goede intentie, meer nodig is om het succes van het Spaar- en Stabiliteitsfonds te garanderen.