Leerlingen van de Anton Residaschool te Leiding XI op straat. De leerkrachten zijn in protest. (Foto: Shiwani Ramcharan)





De protestvergadering van de BvL en ALS in Mata Gauri was druk bezocht. Diverse scholen waren gesloten. De leerlingen die wel naar school zijn gegaan, konden geen les volgen. Zij moesten terug naar huis. "Men kan doen wat men hebben wil. Wij gaan niet aan de slag. Het geduld van de leerkrachten is op," stelde Valies.De vakbondsleider benadrukte dat de houding van de regering maakt dat de leerkrachten geen andere keus hebben. Met de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) kan er binnen een uur een oplossing worden bereikt. Dit terwijl de BvL jaren heeft gestreden voor een betere waardering. Volgens Valies wordt er politiek bedreven met de leerkrachten. "Er moet een oplossing komen. De leerkrachten gaan door totdat er een oplossing komt, wat er ook gebeurt. Onze strijd gaat onverkort door," voerde Valies aan.