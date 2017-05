Wilgo Valies, voorzitter van BvL en ALS. (Foto: Raoul Lith)





Valies vindt dat als de regering zo snel toezeggingen kan doen aan de CLO, zij ook in staat is om de fouten die gemaakt zijn bij het uitbetalen van onderwijsgevenden in orde te maken. Als de regering ook zo voortvarend handelt, zal het schooljaar niet verloren gaan.De leden van de BvL en ALS zijn niet van plan voor de klas te staan, zolang de regering de fouten niet heeft hersteld. Leerkrachten hebben de door de regering toegezegde bedragen, niet ontvangen. Integendeel hebben ze volgens Valies van SRD 200 tot SRD 700 minder ontvangen. De regering heeft geen nettobedragen uitgekeerd, zoals was toegezegd. In plaats daarvan is de SRD 500 als bruto opgebracht en zijn er diverse inhoudingen gepleegd.De leerkrachten zijn niet van plan langer te accepteren dat de regering zich niet houdt aan toezeggingen. Valies deelde op een persconferentie dinsdag mee dat onderwijsgevenden die naar het binnenland moesten vertrekken, niet zijn afgereisd. Zij hadden het toegezegde geld nodig om inkopen te kunnen doen. "Zij blijven in de stad tot er een oplossing is. De leerkrachten blijven in actie zolang de fouten niet zijn hersteld," betoogde Valies. Voor vandaag zijn de leden van de BvL en ALS opgeroepen om zich aan te melden in Mata Gauri.