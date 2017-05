President Nicolas Maduro zegt dat het nieuw orgaan zal bestaan uit gewone burgers om het door de oppositie gecontroleerde parlement te blokkeren. (Foto: Reuters)





Oppositieleider Henrique Capriles zegt dat een dergelijke vergadering, grondwettelijk fraude is. Tegenstanders van Maduro hebben maandag weer protesten gevoerd. Venezuela is al een maand in de greep van bloedige protesten, waarbij 28 personen zijn omgekomen bij botsingen tussen de oproerpolitie en de demonstranten.Maduro beargumenteert dat het nieuw orgaan de politieke crisis in het land kan bezweren door de tegenstanders die het land bedreigen te blokkeren. Hij zegt dat in het nieuw orgaan vertegenwoordigers van de pro-regering arbeidersgroep en van maatschappelijke groeperingen uit de samenleving zullen zitten.De Nationale Vergadering heeft Maduro opgeroepen om af te treden terwijl het land wordt overspoeld door zware economische problemen. "Ik wil geen burgeroorlog," vertelde Maduro zijn aanhangers tijdens de 1 mei-viering in de hoofdstad Caracas.Elders in de stad hebben veiligheidstroepen traangas afgevuurd, terwijl jonge mannen met stenen en brandbommen gooiden. De protestmarsen zijn door de troepen verhinderd om overheidsgebouwen te bereiken.Julio Borges, de voorzitter van de Nationale Assemblee van het land, zegt dat de poging om een nieuwe vergadering op te zetten, een poging is om het recht van de Venezolanen om te stemmen, te vernietigen en een nieuwe stap is naar een politieke coup.Demonstranten gaan al sinds 1 april de straat op om verkiezingen te eisen, nadat het Hooggerechtshof had geprobeerd de macht van de president te versterken. De protestmarsen in verschillende steden hebben geleid tot dodelijke botsingen tussen de oproerpolitie en demonstranten.