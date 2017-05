C-47 voorzitter Robby Berenstein. (Foto: René Gompers)





"Wanneer de president stelt dat het voeren van actie een vuile aanval van het buitenland is, dan legt hij de focus verkeerd," benadrukt de vakbondsleider. Op deze manier zal het probleem, waarbij het volk elke dag verarmt door het beleid, niet worden opgelost, meent Berenstein.De C-47 voorzitter merkt op dat de regering eerst moet erkennen dat door het gevoerde beleid het land van de ene in de andere crisis terechtkomt. De staatskas is leeg. Het geld wordt volgens Berenstein niet gehaald waar dat moet. De werkers worden steeds de dupe van de maatregelen.De oorzaak van het probleem wordt volgens Berenstein niet aangepakt. De president zoekt steeds de fout elders. Zo heeft hij besloten ministers te reshuffelen, maar er is geen enkele verbetering gekomen in de situatie. Er komen geen merkbare oplossingen. De corruptie viert hoogtij. De druk op het volk wordt te groot. "De regering is debet aan de crisis en dat moet eerst worden erkend, want anders komt er geen verbetering. De verarming zal alleen maar toenemen," concludeert Berenstein.