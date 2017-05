Wilgo Valies, voorzitter van de BvL en ALS. (Foto: René Gompers)





Valies vindt het ronduit belachelijk dat president Desi Bouterse zaterdag in NDP-partijcentrum OCER heeft gesteld dat het buitenland bezig is met 'de vuile acties' die gevoerd worden. Valies merkt op dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw Bouterse hetzelfde scenario voorhield aan zijn achterban. "Als je opkomt voor je belangen, heb je direct een connectie met het buitenland. De werkers worden met de dag armer. Het gaat niet goed met het land. Wij hebben het buitenland niet nodig om op te komen voor onze belangen. De president loopt met waanideeën," stelt de vakbondsleider."Leerkrachten kunnen hun maandelijkse verplichtingen niet nakomen," merkt Valies op. Diverse leerkrachten hebben SRD 500 tot SRD 700 minder ontvangen. Dit is tegen alle afspraken in. "Wij wachten niet tot de president eindelijk wakker wordt om de zaken aan te pakken. Wij protesteren massaal tegen het beleid naar de werkers toe. De verdere verarming van de samenleving moet stopgezet worden," vindt Valies. De vergadering zal bepalen welke verdere stappen ondernomen zullen worden.