Bouterse zei gisteren op een NDP-vergadering dat mensen bezig zijn een chaos te creëren. Het gaat volgens de president om een 'vuile aanval van buiten'. Castelen stelt dat Bouterse ze ziet vliegen. "Laat hij weer terugkomen bij de les. Hij hallucineert," merkt Castelen op. Hij en Del Castilho merken op dat zodra de samenleving ontevreden is, Bouterse komt met een gemeenschappelijke vijand, het buitenland. Volgens de politici zal dit verhaal niet meer werken.Castelen benadrukt dat het niet gaat om Bouterse of de NDP, maar om het beleid dat gevoerd wordt. Hij had verwacht dat de president toe zou geven dat hij fouten heeft gemaakt en daarover zijn verontschuldigingen zou aanbieden. Hij had verwacht dat de president de fouten zou erkennen en eraan zou werken om het beleid te corrigeren. In plaats daarvan komt hij weer met het verhaal over buitenlandse inmenging. De president is volgens hem de kluts helemaal kwijt.Del Castilho vindt dat Bouterse het volk minacht door te stellen dat de mensen die protesteren achter het buitenland aanlopen. Castelen merkt op dat terwijl geëist wordt om de brandstofverhoging terug te draaien, wordt het volk verder geïntimideerd door nog een verhoging. "Het podium van de president is aan het afbrokkelen," meent de SPA-voorzitter.