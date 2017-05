Arbeid, werken, is een productieproces dat feitelijk constant aan de werkende klasse verbonden is en omgekeerd. Dit proces dient in nauwe samenwerking te geschieden met de werkgever. Wederzijds begrip en hechte samenwerking zijn voorwaarden voor een effectieve basis. De ontwikkelingen die geleid hebben tot Arbeidersdag dienen steeds als uitgangspunt bij de verrichtingen van alle dag en bij de waardering hiervan. Daarbij zijn de ondersteunende omstandigheden een alles bepalende factor.Arbeidersdag 2017 in Suriname voltrekt zich in onder markante omstandigheden. Een niet onaanzienlijk deel van de Surinamers, waaronder veel arbeiders zoekt de straat op om te protesteren. Onder andere is de issue: koersbeheersing, transparantie tot en met het opstappen van de regering.Als overkoepeling van een aantal vakorganisaties van landsdienaren herkent en onderkent de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) enkele van deze issues, variërend van het voorkomen van nepotisme tot het ontbreken van transparantie bij de regering en de gelegenheid tot redelijke en rechtvaardige kaalpluk in excessieve gevallen.Tegelijkertijd gaan landsdienaren en gepensioneerden ten onder aan een opdringende spiraal van sociaal/financiële verpaupering, die weldra ook in maatschappelijk opzicht zijn tol zal eisen.De lidorganisaties van de COL zijn bereid te vercalculeren dat de regering geconfronteerd is met de negatieve effecten van de wereldeconomie, waarop kleinere naties als de onze niet gemakkelijk tegen kunnen opboksen.Aan de andere kant beschikt ons land over alternatieven om hoe minimaal dan ook de toenemende verpaupering ten goede te keren in het bijzonder voor de werkende klasse en gepensioneerde samenleving en in het algemeen de samenleving.De COL zal zich blijven beijveren om te laten doorklinken dat landsdienaren mede betrokken en verantwoordelijk zijn voor de productiesector. Indachtig de opstelling dat de natie toebehoort aan het volk en dat elke regering dient in te staan voor het volk, blijft de COL zich inspannen om voorwaarden te helpen aandragen, dan wel versterking daarvan mede te ondersteunen, om de verheffing en de nationale productie bevorderen.In de afgelopen jaren heeft de COL regelmatig micro sociaal/economische voorstellen aan de regering gedaan voor micro economische effecten. Bij noodzakelijke brainstorming en de toepassing van breed gedragen nationale concepties kunnen deze worden ingepast in een dynamische, uitvoerbare macro economische aanpak.Morele herbewapening zal het vehikel en basis moeten zijn met de daarbij behorende flankerende mechanismen om het vertrouwen en het geloof in de eigen mentale en materiële verdere ontwikkeling (weder) opgang te brengen.De presidentiële toezegging tot stuiting van de toewijzing van de geveilde Putchercrèche =, althans het domeingrond waarop dit kinderopvangcentrum staat past geheel in dit kader.Evenals de hoorzittingen waarbij gezagsdragers o.l.v. het parlement door belangengroepen kunnen worden aangesproken en aan de hand hiervan aanbevelingen worden opgestuurd naar de president, vicepresident, parlementariërs wiens handel en wandel worden beoordeeld op grond van eenduidig geformuleerde gedragscodes.Het staatshoofd zal indachtig de grondwet moeten gaan functioneren als de president van de natie. Problematieken zullen grondig en inzichtelijk naar hen de natie toe gepresenteerd moeten worden. In dit verband kan niet voldoende benadrukt worden de noodzaak van daadwerkelijke, participatie en invloed vanuit de betrokken groepen.Nog afgezien van de beweegredenen en de bedoelingen van het actueel protest tegen het regeringshandelen is de COL bereid om deze te beschouwen als een niet te verwaarlozen signaal. Geen vrijbrief voor de regering voort te gaan om tekort te schieten op het stuk van het treffen van voorzieningen aangaande de materiële en rechtspositionele werk en leefomstandigheden. In elk geval moeten ministers op worden aangesproken wanneer afspraken/overeenkomsten met de werknemersorganisaties niet aanvaardbaar uitgevoerd worden. Dit geldt ook in gevallen waarbij geïdentificeerde problemen niet of onvoldoende worden verbeterd of opgeheven. De attitude van de werkgever om de voortschrijdende +opstelling van vakorganisaties te ondergraven moet worden doorbroken.Binnen de gemeenschap van landsdienaren staat pal overeind het bestaan van een Fiso-loon en waarderingsstelsel (2008), waarbij alle partijen zich uiteindelijk mee hebben gecommitteerd. De COL onderkent een dynamisch denken en handelen, waarbij Fiso (2008) geen eeuwig edict hoeft te zijn. Verandering/verbetering van dit Functieanalyse en Informatie Systeem dient met optimale inspraak van alle betrokkenen te geschieden. No group/no one may be left behind.Tegen deze achtergrond heeft de COL met de regering afgestemd dat het Fiso-tripartiet overleg voor een vijftal bonden wordt geheractiveerd om alsnog te geraken tot de adequate inpassing , inclusief de correcte ingangsdatum van 01 januari 2008.Over de uniformiteit van voorzieningen die gekoppeld zijn aan het loon dient gewaakt te worden. Immers de gezaghebbende landsdienaren-vakorganisaties zijn met de regering in het verband van Fiso in dit opzicht overeen gekomen waarborging van de onderlinge loonsverhoudingen. Recentelijk heeft de regering een aanvang gemaakt met het inhalen van de achterstand die de landsdienaren bij de herwaardering/koopkracht versterking hebben opgelopen. Het volledig wegwerken de nog bestaande achterstand zal spoedig en in samenspraak moeten geschieden. De toegezegde aanpassing van de inkomensverbetering wordt dus als een voorschot gezien.Intussen dient de overheid een gericht en effectief beleid te ontwikkelen om de koopkracht consistent en aanvaardbaar te houden. Door het verbeterd netto inkomen is ook het pad van nivellering alvast ingezet.