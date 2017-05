De basis- en voj-scholen openen dinsdag hun deuren.





Eerder dit jaar en wel in de maand januari hebben de leerkrachten ongeveer een maand lang gestaakt voor hun herwaardering. Deze is inmiddels door de regering doorgevoerd, zeggen de jeugdvertegenwoordigers. Door deze staking hebben de scholieren een enorme achterstand in hun studie opgelopen. De aangekondigde staking van de BvL en ALS zal het onderwijsproces verder verstoren met als gevolg het moeilijk doen inhalen van de achterstanden in het onderwijs.De jeugdvertegenwoordigers vragen de onderwijsgevenden het werk morgen te hervatten in het belang van de jeugd. Ook worden de scholieren opgeroepen om de school te bezoeken om een frisse start van het 3e kwartaal te maken.De jeugdvertegenwoordigers maken zich ernstig zorgen vooral vanwege het feit dat we het 3e kwartaal ingaan en een groot deel van deze studerenden zich (moeten) voorbereiden op de eindexamens, tentamens en repetities. Zij vinden dat via dialoog, wederzijds respect en begrip voor de (financieel-economische) situatie een middenweg moet worden gevonden.