Harry Sewbalak: 26-06-1939 - 01-05-2017





Sewbalak heeft niet alleen gezongen. Hij heeft ook diverse toneelopvoeringen op zijn naam staan. Vanaf zijn zestiende was hij actief in de muziek- en toneelwereld. Zijn toneelstukken gingen ook over het immigrantenleven: vanaf de werving tot het plantageleven. Op zijn negentiende zong hij zijn eerste lied:uit de film Dharti Mata (1938) in een baithak ganastijl. De bidesialiederen bracht de zanger met veel gevoel ten gehore.Rudi Ardjoen, voorzitter van Societeit Republiek Suriname (Sores), zegt aan Starnieuws dat Suriname een grote zoon verliest met het heengaan van Harry Sewbalak. Hij kende de zanger sedert hij een kleine jongen was en dat is langer dan 35 jaren. “Haast op elke feest bij ons in de familie trad oom Harry op. Hij was echt een van de topklasse. Hij werd nationaal en internationaal gewaardeerd. Zijn erfgoed is gelukkig vastgelegd en zo zal hij altijd in ons midden bestaan”, zegt Ardjoen. Op 19 november 2011 werden Harry Sewbalak en Rampersad Ramkhelawan benoemd tot ‘guru van de baithak gana’. Dit gebeurde tijdens een internationale baithak ganacfestival dat georganiseerd was door Sores.Lando Ramdin, voorzitter Stichting Kela Kie Poedja, kende de topzanger al veertig jaren. “Hij is een guru geweest van de baithak gana. Ook heeft hij veel jonge artiesten in de baithakganawereld verder getraind en opgeleid. Zijn erfgoed zal niet verloren gaan, want zijn kennis heeft hij overgedragen. Hij kon nooit ‘nee’ zeggen en was altijd meegaand. Zijn heengaan komt hard aan, want dit is een groot verlies voor de zangwereld. En niet alleen Suriname, maar ook daarbuiten”, stelt Ramdin.Enkele populaire nummers van Harry Sewbalak zijn:etc.Wanita Ramnath