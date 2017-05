Soerin Malhoe ontvangt de decoratie van de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman.





Op dinsdag 2 mei heeft de heer Soerin Malhoe een Koninklijke onderscheiding gekregen en wel als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen die bij deze onderscheiding horen, zijn overhandigd door de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman. De voordracht voor de onderscheiding is gedaan door Stichting Sathya Dharma uit Rotterdam-Hoogvliet. Soerin Malhoe heeft de onderscheiding gekregen voor het vrijwilligerswerk dat hij ruim 30 jaar verricht voor de samenleving. Zijn inzet overtreft 's lands grenzen want zowel in Nederland als in Suriname zet Soerin Malhoe zich in voor mens en maatschappij.In het dagelijks leven is Soerin Malhoe ondernemer in Suriname. Samen met vier vrienden heeft hij 32 jaar geleden in Rotterdam de Vriendengroep Himmat (VG Himmat) opgericht. Aanvankelijk bestond Himmat uit een groep mannen die na een actieve voetbalperiode bij amateurclubs, nog een balletje wilden trappen. Samen voetballen bleek een goed middel om elkaar te blijven ontmoeten en de onderlinge verbondenheid te versterken. Nu, 32 jaar later is de vriendengroep uitgegroeid tot een ‘organisatie’ met een netwerk van honderden vrienden in binnen- en buitenland, waarbij sport/voetbal als vehikel wordt ingezet voor een breed scala aan activiteiten.De grootste maatschappelijke impact realiseert de VG Himmat met het Goede Doelen Project Su. Al tien jaar lang worden containers met hulpgoederen door de VG Himmat rechtstreeks van donateurs en sponsoren in Nederland bezorgd bij instellingen en gedistribueerd onder hulpbehoevenden. Het betreft o.a. rolstoelen, loopkrukken, medische verzorgingsmiddelen, sportmaterialen, speelgoederen en educatief materiaal'voor kindertehuizen en scholen. Soerin Malhoe zet als vrijwilliger zijn netwerk en bedrijfsfaciliteiten in om het Goede Doelen Project Su jaarlijks succesvol uit te voeren. Kleur, afkomst, religie, klasse of politieke gezindheid speelt voor deze persoon geen rol. De Stichting OHM is een belangrijke ketenpartner voor het sociaal werk dat in Suriname wordt verricht.Soerin Malhoe is de verpersoonlijking van de kernwaarden van de vriendengroep namelijk: respect, vertrouwen, geven en nemen en flexibiliteit. Samen optrekken en samen doen is de sleutel tot gezamenlijk succes. Door mensen en middelen te verbinden aan een gemeenschappelijk doel geeft Soerin Malhoe op zijn manier al jaren invulling aan zijn missie voor de Surinaams-Nederlandse een eigentijdse invulling aan het begrip 'seva' voor de Surinaams-Nederlandse gemeenschap.VG Himmat is ook op het gebied van sport verbonden met Suriname. Het initiatief tot uitwisseling van veteranenvoetbal/50Plus met Suriname is circa 17 jaar geleden genomen. Deze uitwisseling is in de loop der jaren uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement waarbij Himmat-veteranen Suriname bezoeken en omgekeerd diverse veteranen/50Plussers van Surinaamse verenigingen Nederland bezoeken. Dat sport verbindt, blijkt ook uit de hechte band en duurzame vriendschappen die zo in de loop der jaren zijn ontstaan. Een enkeling heeft langs deze weg ook zijn/haar huidige partner leren kennen.De sportieve inzet van Soerin Malhoe kent een lange historie. Hij was gedurende 25 jaar trainer van de A-junioren van HWD. Als trainer heeft hij SC Torarica niet alleen als voetbalvereniging geprofessionaliseerd, maar tevens naar diverse kampioenschappen geleid. Soerin Malhoe is tevens coach geweest van een amateurselectie van Surinaamse voetballers die het opnam tegen eredivisieclub FC Den Haag. In Suriname is hij o.a. trainer geweest van hoofdklasse Jai Hind en voetbalvereniging Paigam.In zijn jonge jaren beoefende hijzelf een andere topsport namelijk Tea Kwondo. Daarin behaalde bij de Tweede-Dan en heeft hij gedurende een periode van 15 jaar Tea Kwondo lessen verzorgd aan jongeren en volwassenen. In deze periode is hij tevens medeoprichter en conditietrainer van de vrouwengroep Nari geweest. Mensen letterlijk in beweging krijgen en daarmee veelal uit hun isolement halen, is een belangrijke drijfveer voor de vrijwillige inzet van Soerin Malhoe op het gebied van sport.Soerin Malhoe komt uit een 'familie van koopmannen en dominees'. De Malhoe's zijn ondernemende mensen; niet alleen zijn vader was winkelier, maar ook een aantal ooms hebben succesvolle ondernemingen opgezet. Deze familiebedrijven zijn door opeenvolgende generaties voortgezet. Naast het ondernemerschap is een andere eigenschap van de familie Malhoe, hun spirituele instelling. De spirituele kant van de familie waar Soerin Malhoe een exponent van is, is gebaseerd op de Vedische leer, meer specifiek de Arya Samaadj. Aandacht- en inzet voor sociaal zwakkeren, eerlijkheid, opkomen tegen onrechtvaardigheid, staan voor gelijke behandeling en jezelf belangeloos inzetten voor de ander zijn zomaar enkele waarden die Soerin Malhoe met de paplepel heeft meegekregen. Een oud-oom (barka dada) wijlen Gayapersad Malhoe heeft in de spirituele vorming en ontwikkeling van Soerin Malhoe, een invloedrijke rol gehad.De begrippen 'Vidwan en Boedhiman' die we vandaag de dag als 'bookwise en streetwise' kunnen duiden, verenigt Soerin Malhoe als mens. Mensen die hun kennis uitsluitend op basis van een studie hebben verworven, zijn volgens Soerin Malhoe enigszins beperkt in hun vorming. Minstens zo belangrijk is wat je van vrienden en groepsgenoten leert, wat je om je heen waarneemt en je bereidheid om ook open te staan voor meningen van anderen. Soerin Malhoe heeft zo een unieke bron van kennis, vaardigheden en competenties weten te ontwikkelen, waardoor hij niet alleen een 'verbinder pur sang is' maar ook in staat is een groep van totaal verschillende mensen te binden aan één gemeenschappelijk doel of concrete activiteit. ‘Practice what you preach’ karakteriseert deze persoon. Soerin Malhoe is in het dagelijks leven ondernemer, getrouwd en heeft twee dochters en een schoonzoon. Zijn zeven leden tellend personeelsteam typeert Soerin Malhoe meer als “een coach en verzorger” dan als “baas van het bedrijf” waarvoor zij werken.Zijn vrijwilligerswerk en verdiensten op sociaal-maatschappelijk gebied zijn niet onopgemerkt gebleven. De sportvereniging HWD heeft hem in 2008 de status van erelid toegekend. Voor zijn complete vrijwilligerswerk op sportgebied heeft hij van de gemeente Rotterdam in 2010 de Erasmusspeld ontvangen. In 2016 heeft de organisatie van het Milan Summer Festival, Soerin Malhoe onderscheiden voor het sociaal werk dat hij verricht voor de gemeenschap in Nederland en Suriname. Deze Koninklijke onderscheiding - als Lid in de Orde van Oranje Nassau - zien wij als ‘kroon’ op zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de medemens in Suriname en in Nederland.