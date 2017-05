President Nicolas Maduro wordt geconfronteerd met aanhoudende protesten die niet afnemen. (Foto: Miraflores Palace via Reuters)





De loonsverhoging is de derde die Maduro dit jaar toekent aan overheidswerknemers en het leger. De verhoging komt een maand nadat er dodelijke protesten in het land zijn uitgebroken.Demonstranten zijn op 1 april voor de straat opgegaan om verkiezingen te eisen, nadat het Hooggerechtshof had geprobeerd de macht van de president te versterken. In diverse steden zijn protestmarsen gehouden waarbij er botsingen zijn geweest tussen de oproerpolitie en demonstranten. Bij de protesten zijn tot nu toe 28 mensen overleden.Waarnemers vrezen dat de onrust vandaag op 1 mei zou kunnen pieken. De oppositie en de aanhangers van de regering hebben beide protestacties aangekondigd. Paus Francis heeft aangeboden om te bemiddelen tussen de regering van Maduro en haar tegenstanders. Maar de oppositie heeft de handreiking afgewezen. De oppositieleiders zeggen dat de president een dictatuur heeft gevestigd en wijzen hem als schuldige aan voor de economische crisis van Venezuela.De 60% loonsverhoging is misschien een schrale troost voor de miljoenen werknemers in het land, van wie de koopkracht ernstig is beschadigd door de inflatoire valuta. Critici zeggen dat de actie de op hol geslagen inflatie van het land alleen maar verder zal stimuleren.Venezuela heeft een van de hoogste inflatie in de wereld. Volgens het Internationaal Monetair Fonds kan die dit jaar tegen de 720% komen. Zelfs de bewoners van de oudsher pro-Maduro districten, hebben in de afgelopen dagen deelgenomen aan de protestmarsen. "Ik ben doe al een maand mee aan alle protesten, omdat ik mijn land wil berijden van deze dictatuur,” zegt de 42-jarige Yoleida Viloria, een kapper in de hoofdstad Caracas.