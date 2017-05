Soeresh Gobardhan





Depressie staat wereldwijd bovenaan de lijst van meest dodelijkste mentale ziektes. Meer dan drie honderd miljoen mensen kampen hiermee. Vergeleken met 2005 is dit een stijging van maar liefst achttien procent.Vijftig miljoen van de mensen met een depressie woont in Noord- en Zuid-Amerika en neemt exponentieel toe. Zeven op tien personen met depressie kan en/of wil zijn behandeling niet betalen, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. Depressie in kort is een bedrukte, sombere uiting in je stemming en gevoelens voor een lange periode.Hoe vaak per dag heeft een mens wel geen stress? In het verkeer, op het werk, tijdens een discussie, in het gezin, bij geluidsoverlast ...vul maar in...Stress brengt ons lichaam in een fractie van een seconde in staat van paraatheid, om alert, efficiënt en geconcentreerd te zijn. Als we in een gevaarlijke situatie terechtkomen helpt stress ons om snel te reageren. Stress hoeft dus niet persé negatief te zijn.Stress wordt ongezond wanneer deze intenser is, vaker voorkomt of langer duurt (of wordt) dan iemand aankan en dit kan leiden tot lichamelijke klachten o.a. depressie.Mensen met langdurige stress en depressie zijn gevoeliger voor hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, suikerziekte, sneller oud worden met snellere lichaamsslijtage en zijn weinig productief en op de koop toe worden zij ervaren als een blok aan het been voor anderen. In algemeen hanteren zij dan ook een vernietigende lifestyle op na en vaker ook zelfmoord neiging.Ook in Suriname stijgt het aantal mensen met vermelde aandoeningen zelfs al op jongere leeftijd en de oorzaak is uiteraard multi disciplinair.Naast de langdurige slechte economische/politieke situatie, eigen foggy mentale focus, emotionele en sociale onvermogen zijn ook de eigen gebrekkige lichamelijke en spirituele capaciteit er debet aan.De algemene trend is dat er geen geld is voor een juiste behandeling. Zelfs in landen met een hoog inkomens niveau wordt meer als vijftig procent gebrekkig of helemaal niet behandeld aldus mw. Margaret Chan, directeur generaal van de WHO. In Suriname lijkt de zelfde trend te bestaan waarbij slechts een deel van de patiënten met stress of depressie bij de psychiater of psycholoog terecht komt. Medicatie inname ter stemmingsverbetering en deels counseling wordt dan meestal gehanteerd. Een diepere duik in de multi disciplinaire oorzakelijke factoren schijnt een welkom aanvulling te zijn op de behandelingen bij de psychiater en psycholoog.Hierbij wordt door mij als age management arts en ook door vele van mij collega's toegepast, de age en attitude management methode.De patiënt wordt hierbij in een aantal sessies bijgebracht op welke wijze triggers, positief en negatief, uit zijn omgeving (werk, sociaalpolitiek, familie, privé..) zijn 5 fields of life: mentale, materiële, emotionele, lichamelijke en spirituele capaciteit aantast; en daardoor zijn stemming en gevoelens dus de mindset beïnvloedt.De status van de mindset van dat moment bepaalt dan de kwaliteit van gedachten vorming en dus de keuzes, gedrag en attitude die hieruit voortvloeit.Erge stress en depressie triggers onderdrukken de 5 fields zijn vermogen dus dan ook de mindset waardoor minder goede (stress/depressie) gedachten, keuzes en gedrag ontstaat. De patiënt leert hoe hij of zij veel effectiever de triggers en de multidisciplinaire kanalen ( de 5 fields) kan herkennen, sturen en managen zodat hij of zij beter zijn gevoelens en stemming onder controle heeft.Dit maakt dan dat de meesten van hen meer en beter bewust worden hoe vermelde processen binnen de maatschappij opereren en de burger, dus ook hembeinvloedt en hoe beter te managen waardoor men beter produceert, betere gezondheid etaleert en anderen in het gezin op sleeptouw neemt.De uitkomsten zijn veel belovend gelet ook de sessies die vorig jaar zijn gegeven bij een aantal studenten van de Anton de Kom Universiteit in samenwerking met het decanenbureau. Ook op Curaçao zijn patiënten (onder andere managers, leiders, politici) adequaat begeleid. Spoedig zal ik in Suriname en ook op Curaçao nastreven voor meer research en documentatie in deze.