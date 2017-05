Oud-vakbondsleider Henk Herrenberg in gesprek met NDP-jongeren. Er zijn kransen gelegd bij stand- en borstbeelden van vakbondsleiders. (Foto: NDP-Jongeren)





De internationale dag van de arbeid wordt wederom herdacht in Suriname op 1 mei. Op verschillende manieren geven personen invulling aan de arbeidersdag. Het jongerenbestuur van de NDP heeft op de vooravond van de arbeidersdag samen met oud vakbondsleider Henk Herrenberg kransen gelegd bij vakbondsleiders en Surinaamse strijders die voor landgenoten zijn opgekomen. Bij Kwakoe, Abaisa, Pater Weidman, Fred Derby, Hendrik Sylvester, Johan ‘Jopi’ Pengel, Cyriel Daal en Louis Doedel zijn er kransen gelegd bij het borst- of standbeeld.Let wel, arbeidersdag moet niet beperkt zijn tot een momentopname, maar een continue proces in denken, spreken en handelen.Als NDP-jongeren maken wij gebruik van deze gelegenheid om de arbeiders te feliciteren met deze dag en moedigen wij hen aan om tezamen het goede en positieve te erkennen en de inzet te optimaliseren naar het beste in hun en dat wat nabij is.Wij onderschrijven dat de arbeidsomstandigheden in Suriname aan verandering onderhevig zijn, maar daar arbeidersdag zich niet beperkt tot de dag en de arbeiders alleen, maar elkeen heeft een rol te vervullen bij de factor arbeid en voor de arbeiders die elk een onderdeel vormen als ‘corner stones’ (lees: gezinnen) van de samenleving.Als NDP-jongeren aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid en zetten wij ons in om het voorbeeld te blijven geven. Daarom geven wij deze boodschap, niet om het geven van een boodschap, maar als leidraad welke uw denken, spreken en handelen ten goede moet beïnvloeden. Teneinde een meerwaarde voor uzelf, Suriname en ook voor anderen te waarborgen.Conform de Grondwet van Suriname c.q art.24 & 25 draagt de Staat zorg voor:Voorts heeft Suriname zich recentelijk ook gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals 2030, waarvan het Duurzame Ontwikkelings Doel 8 (SDG 8)" onderdeel van is, hetgeen met name voorziet in de bevordering vanHet voornoemde onderschrijft de significante rol welke is weggelegd voor de mens c.q arbeiders en hun gezinnen in relatie tot het ontwikkelingsproces en welvaart van potentieel Suriname met haar vele onuitputtelijke hulpbronnen.In de geest van ons recent uitgegeven Paasboodschap kan worden gememoreerd dat:Gods woord c.q Rom. 13 leert ons dat “…., als iemand goed handelt, hij niet bevreesd behoeft te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen”. In de geest van deze boodschap roepen wij alle Surinamers op, om dagelijks het goede te blijven denken, spreken en doen, hetgeen het negatieve en slechte zal reduceren en het goede vanuit de Overheid zal doen toenemen.Gelet op de preambule van onze Grondwet doen wij ook een beroep op de Overheid uitgaande van de inspiratie door de liefde voor dit land en het geloof in de kracht van God, te voorzien in al het nodige dat het arbeidsklimaat in Suriname gunstig(er) wordt voor alle groepen in de samenleving.Is het dan niet een noodzaak om diepgaander na te gaan wat wij voor het land kunnen doen in plaats van slechts te wachten op wat de centrale overheid voor ons zal doen? Dit om de overheid waarvan wij allen direct of indirect onderdeel van zijn, de ondersteuning te bieden om de mate van effectiviteit en efficiëntie te bevorderen ten gunste van de lokale bevolking, maar ook degene buiten de grenzen van Suriname.Laten wij tezamen de centrale rol die wij hebben in het ontwikkelingsproces van Suriname vervullen, om zodoende o.a. kinderarbeid, jeugdwerkloosheid, arbeidsonrust naar beheersbare proporties terug te brengen en simultaan de productie, werkgelegenheid, investeringen,bevorderen. Voorts de kinderen, jongeren , vrouwen, senioren burgers, weduwen, wezen, en mensen met een beperking helpen. Kortom elkaar helpen, opdat het ons allen en de generaties na ons beter gaat.“Surinamers, laten wij deze arbeiders dag niet slechts aanvaarden als een momentopname, maar meer nog als voorbereiding van het samen doen van zaken ten gunste van elke Surinamer.Het bestuur van de NDP-Jongeren wenst de totale Surinaamse en Internationale gemeenschap een bezinningsvolle dag van de arbeid toe.