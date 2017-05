De politie van Albina heeft 32.000 krapé eieren in beslag genomen. Steven O. (41) en Julien L. (34), zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De mannen hadden 64 zakken schildpadeieren aan boord. In elke zak waren er 500 eieren.De politie van Albina kreeg zaterdag omstreeks 01.00 uur in de ochtend een tip dat een boot vanuit Galibi vertrok. Hierin werden zakken met meegevoerd.De politie ging de rivier op en na ongeveer twee uurtjes kwam er een boot met drie mannen in zicht. Bij het opmerken van de politie sprong één van hen in het water. De twee anderen zijn aangehouden.De stropers zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.Aan de aanhouding van de derde wordt gewerkt, meldt de politie Public Relations.