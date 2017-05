De chauffeur die vrijdag betrokken was bij de gewapende roofoverval op een cambio aan de Waterkant en ook op uitkijk stond, heeft zich zaterdag aangemeld bij de politie. De chauffeur deed samen met zijn advocaat de afdeling Kapitale Delicten aan.De werd aan de tand gevoeld over zijn betrokkenheid bij de roofoverval. Aan de hand van zijn informatie is de politie nu bezig zijn drie overige verdachten op te sporen. De buit van iets meer dan SRD 100.000 en een onbekend bedrag aan vreemde valuta is niet terecht. De chauffeur is in verzekering gesteld en het voertuig dat gereed stond en de criminelen vervoerde is in beslag genomen.Bij deze gewapende roofoverval heeft een van de geweldenaar de kassierster in haar borststreek geschoten. Haar situatie is enigszins stabiel. De criminelen waren allen gemaskerd met uitzondering van de chauffeur.