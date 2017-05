Aan spanning ontbrak het niet in deze ontmoeting. Ploegen speelden vrij tactisch. Leo Victor verdedigde hoog, terwijl Robinhood via de flanken druk uitoefende. Na 30 minuten spelen was het duidelijk dat Robinhood de agressor was. De snelle aanvallen via de flanken gaf de verdediging van Leo Victor wat problemen. In de 31e minuut bracht Gleofilo Hasselbank Robinhood op rozen. Ifanildo Rozenblad werd vanuit het middenveld diep gestuurd op rechts. Hij was de verdediging een stapje voor en legde het leder breed voor Hasselbank die doelman Serginio Profijt versloeg: 1-0.Leo Victor werd wakker na dit doelpunt. De tot dan nummer 1 op de ranglijst moest harder knokken tegen Robinhood om de positie te behouden. In de 42e minuut maakte Leo Victor gelijk. Doelman Claydel Kohinor moest diep achterover om een lobbal te stoppen. Deze safe werd niet gelijk opgevangen door de verdediging van Robinhood. Christopher Hall die er snel bij was haalde op rechts van dichtbij uit: 1-1. Dit was ook de ruststand.Het doel van Leo Victor werd in de eerste tien minuten van de tweede helft behoorlijk onder vuur genomen. Profijt deed echter goed keeperswerk en kon zo erger voorkomen. Bebeto Paddie was trefzeker in de 61e minuut. De verdediging van Leo Victor was nonchalant bij het uitverdedigen. Mitchell Kisoor stal de bal en gaf een achterzet aan Paddie die heel mooi met een diagonaal schot het karweitje afrondde. Het werd 2-1 voor Robinhood.De druk op Leo Victor werd groter. Na een schot van Hall kon Kohinor de bal niet goed controleren. Serghinio Menig liep in voor de rebound. Kohinor ging in de poging voor de tweede safe in de fout met een tackel op Menig. Leo Victor kreeg een penalty en captain Ivanildo Misidjan belastte zich hiermee. Kohinor dook de juiste hoek in.Twee minuten na deze penalty en met minder dan 10 minuten te gaan in deze wedstrijd was het Raynel Gambier die met een tam schot van dichtbij Kohinor verschalkte: 2-2. Leo Victor gooide alles in de aanval. Robinhood moest met 10 man verder. Gilberto Eind kreeg zijn tweede gele kaart en moest eerder de kleedkamer binnen. Tot scoren kwamen geen van beide ploegen meer. Leo Victor krijgt een punt bij en heeft nu 34 competitiepunten, terwijl Robinhood stationair blijft op de vierde plek maar nu met 27 punten. De koploper Inter Moengo Tapoe heeft nu 36 competitie punten. De derde plek is voor WBC die ook punten heeft laten liggen dit weekeinde. Deze ploeg heeft nu 32 punten.Transvaal -Botopasie 2-1Inter Moengo Tapoe- Voorwaarts 3-1WBC-PVV 2-2Notch-SNL 2-0Jong Rambaan-Nishaan 42 2-1