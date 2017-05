Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Suriname op dit moment wens ik in te gaan op vragen en opmerkingen die ik vaak krijg of hoor. Namelijk: als de huidige regering opstapt, wie moet dan het stokje overnemen? Velen hebben terecht of onterecht niet veel vertrouwen in de mensen die nu langs de kant staan.Ik begrijp deze bezorgdheid. Het volk heeft massaal gestemd op de huidige machthebbers, de NDP. De kiezers zijn enorm teleurgesteld in de huidige situatie en hebben weinig vertrouwen over. Ondanks deze teleurstelling in de politiek en in de huidige leiders ben ik ervan overtuigd dat Suriname genoeg slimme, kundige en goed opgeleide mensen heeft om indien de gelegenheid geboden het land op kundige wijze kunnen besturen. Het probleem is dat deze mensen vaak niet gelieerd zijn aan een politieke partij. Ze zitten in het bedrijfsleven en bemoeien zich liever niet met de politiek. Het politieke systeem van Suriname is zodanig ingericht dat loyaliteit bijna belangrijker is dan deskundigheid. Om te overleven binnen deze wereld moet je overdreven loyaal zijn aan de leiding van de partij. Het lijkt wel een feodaal systeem waarbij men loyaal moet zijn aan de koning.De mensen vragen zich terecht af wie moet het land dan besturen? Heel eenvoudig, iemand anders. We beginnen eenvoudig met een profielschets van de president. Een profielschets kan ons een beeld geven van de eigenschappen die nodig zijn om een bepaalde functie te bekleden. We kunnen dan als volk zelf nagaan welke leider of leiders die op dit moment aan de kant staan en in het machtscentrum willen komen voldoen aan deze eisen. Ik heb een profielschets gemaakt van de president omdat hij de belangrijkste bewindspersoon is. Hij is degenen die alle ministers benoemt en dus eindverantwoordelijk is voor het beleid.Hieronder geef ik een voorbeeld van een profielschets van een president. Dit is mijn profielschets.Ik hoop hiermee dat meer mensen gaan nadenken over het profiel van de president.Een profielschets is verder niet gebonden aan een politieke partij en binnen de verschillende politieke partijen kunnen dus meerdere mensen voldoen aan deze criteria.Profiel van een president:• In bezit van de Surinaamse nationaliteit.• Iemand van onbesproken gedrag. Dit betekent simpel dat betrokkene niet in aanraking moet zijn gekomen met justitie of politie;• HBO of Universitaire opleiding;• Ruime politieke en of bestuurlijke ervaring binnen overheid of bedrijfsleven;• Beheersing van de Nederlandse taal;• Beheersing van meerdere talen (Spaans of Portugees) is een pre;• Aantoonbare ervaring in het leidinggeven;• Aantoonbare internationale ervaring;• Helder en effectief kunnen communiceren;• Duidelijke visie over de ontwikkeling van Suriname en in staat zijn om draagvlak te creëren voor deze visie;• Een kiesgerechtigde (actief en passief).