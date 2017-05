De standenlijst van de Hoofdklasse competitie van de SVB.





In deze wedstrijd was Tahitie al in de 10e minuut op voorsprong door een fraai schot van Presello van de Meer. Aan het eind van de strijd, bleek dat het doelpunt niet alleen het eerste, maar ook het enige doelpunt voor zijn team was. Tahitie’s doelpunt schudde de gelederen van Santos wakker, die geleidelijk aan de wedstrijd overnam. Ofschoon er kansen over en weer werden gecreëerd, bleven de doelpunten uit door haastig spel. Het duurde 40 minuten, voordat Xaviero Perk de gelijkmaker tegen het net wist te krijgen. Met een loeier op zo’n 40 meters heeft hij het sluitstuk van Tahitie verslagen.In de tweede helft nam Santos de wedstrijd volledig over. Het positiespel van de club was duidelijk zichtbaar en de druk op de achterhoede van Tahitie nam toe. Perk legde in de 73e minuut zijn tweede doelpunt in de mand voor Santos, 2-1. Dat was dan ook de eindstand van de wedstrijd.Door deze overwinning blijft Santos alleen aan kop met 28 punten uit 13 wedstrijden. Tahitie heeft uit 13 wedstrijden 20 punten en blijft steken op de vijfde plaats. Flora versloeg Caravan met 6-2 en gaat van de achtste naar de zevende plaats.West United speelde tegen Slee jr., die wedstrijd eindigde 2-2, beide ploegen blijven stationair op hun positie.De wedstrijd waarin TOK tegen Acoconut zou uitkomen, is niet doorgegaan. TOK is niet verschenen, terwijl de wedstrijd Papatam tegen Boma Stars niet is gespeeld door de slechte staat van het veld.Edgar van Genderen