Rishita Ganput (2) is vandaag in het ziekenhuis overleden. Het kind was één van de inzittenden van het voertuig dat op vrijdag 28 april betrokken was bij een verkeersongeval aan het Garnizoenspad te Kwatta.Bij dit verkeersongeval overleed de 29-jarige mede inzittende Dinesh Narain ter plekke. De bestuurder, een vrouw en drie kinderen raakten gewond. De gewonden werden vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De drie kinderen zijn in kritieke toestand opgenomen op de afdeling Intensive Care, waar Rishita het leven liet.De vader, die de bestuurder van het voertuig was, en de moeder zijn eveneens ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting. Met het overlijden van de peuter staat de verkeersbarometer landelijk op 19, meldt de politie Public Relations.