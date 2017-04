President Desi Bouterse wordt warm onthaald door marktverkopers. (Foto's: Kabinet van de President)





Bouterse besloot een korte stop te maken op de Centrale Markt. Hij was onderweg naar Para waar een minder draagkrachtige vrouw met drie kinderen de sleutels van haar nieuwe woning in ontvangst zou nemen. Het huis heeft de president laten bouwen toen hij zag onder welke erbarmelijke omstandigheden het gezin leefde.De president sprak de marktverkopers kort toe. Hij merkte op dat hij weet hoe hard zij moeten werken. Het is op z'n plaats om wat plezier te maken met het oog op Wrokoman Dey. Bouterse zei dat dat Surinamers in hun land moeten geloven en op waardige en respectvolle manier met elkaar moeten omgaan.