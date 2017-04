President Donald Trump was vernietigend over de verslaggeving van de media tijdens zijn eerste 100 dagen in het Witte Huis. (Foto: Reuters)





Trump heeft het Witte Huis Correspondents’ Diner overgeslagen. Hij is de eerste Amerikaanse leider die dit evenement mist sinds een gewonde Ronald Reagan in 1981. Eerder zijn grote demonstraties gehouden tegen zijn klimaatbeleid.De populariteit van Trump zweeft rond de 40%, wat vermoedelijk het laagst is dat enige andere president na zijn eerste honderd dagen in functie. Tijdens de bijeenkomst in Harrisburg, heeft Trump gezegd dat de media "een grote, dikke, onvoldoende” moet krijgen voor hun verslaggeving over zijn verdiensten gedurende zijn eerste honderd dagen. Tegenover een juichende menigte merkte hij op dat hij "blij was om meer dan 100 mijl van Washington te zijn".Hij grapte dat op hetzelfde moment "een grote groep van Hollywood-acteurs en media van Washington elkaar aan het troosten zijn" tijdens het Correspondenten diner “dat heel erg saai zal zijn”. Tot nu toe was wijlen president Ronald Reagan in 1981 de laatste Amerikaanse leider die het jaarlijkse diner miste, toen hij herstellende was van een moordaanslag.Jeff Mason, de correspondent van Reuters voor het Witte Huis, heeft tegenover de journalisten en beroemdheden tijdens het diner zijn beroep verdedigd. Hij zei dat het “onze taak is om de feiten te vermelden en leiders ter verantwoording te roepen.” Hij voegde eraan toe: "We zijn geen 'nep nieuws'. We zijn geen falende nieuwsorganisaties, en we zijn niet de vijand van het Amerikaans volk."Refererend naar zijn verkiezingsbeloften, zei Trump dat zijn eerste honderd dagen "erg spannend en zeer productief" waren. Hij zei dat hij “elke dag produceert” door “diefstal van banen” te beëindigen en deze uit het buitenland terug te brengen naar de VS; door regelgeving inzake energie-exploratie te versoepelen, inclusief het stopzetten van een "oorlog tegen steenkool" en door zich uit internationale overeenkomsten terug te trekken die ongunstig zijn voor de VS , waaronder het Trans-Pacific Partnership.Trump zei ook dat de regering van Barack Obama heeft geleid tot “een puinhoop”. Hij benadrukte dat hij gereed was voor "grote veldslagen die zullen komen en we elke strijd zullen winnen." Over de klimaatverandering, zei Trump dat binnen twee weken "een grote beslissing" zal worden genomen. Hij heeft eerder de klimaatverandering beschreven als een hoax en heeft gezworen de VS uit de Overeenkomst van Parijs te trekken.Maar ondanks zijn claim dat hij zich aan zijn beloften heeft gehouden, is hij er niet in geslaagd te beginnen met de bouw van de muur langs de Amerikaans-Mexicaanse grens. Ook is het hem niet gelukt om Mexico voor de muur te laten betalen. "We zullen de muur bouwen, mensen, maakt u zich daar absoluut geen zorgen over", zei de president. Over een andere verkiezingsbelofte om China te kenmerken als een munt manipulator, zei Trump dat het nu niet “de beste tijd” was.Voorafgaand aan de toespraak, hebben tienduizenden deelgenomen aan de protesten in de VS tegen het klimaatbeleid van de regering van Trump. The People's Climate March was ingesteld om samen te vallen met de 100e dag van zijn presidentschap. In Washington hebben de demonstranten van het Amerikaanse Capitool gelopen naar het Witte Huis. De organisatoren zeiden dat ze het klimaatdebat vastgelegd willen hebben op de agenda voor de tussentijdse verkiezingen van volgend jaar.