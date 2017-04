Een militaire verklaring zegt dat het tweemotorig turboprop Antonov AN-26 is neergestort in de provincie Artemisa tijdens een vlucht vanuit Playa Baracoa, net buiten de hoofdstad Havana. De oorzaak van de crash is onduidelijk en is er een onderzoek ingesteld.De plaats van het ongeval is de Loma de la Pimienta berg, zo’n 80 km ten westen van Havana. "De acht militaire personeelsleden aan boord, inclusief de bemanning, is omgekomen," stelt het ministerie van Strijdkrachten in een verklaring. "Een commissie van het Ministerie van de Revolutionaire Strijdkrachten onderzoekt de oorzaak van het ongeval."Cuba's laatste grote vliegtuigongeluk was in 2010. Een Aero Caribbean vlucht stortte toen in vlammen neer. Alle 68 mensen aan boord van het toestel zijn gedood.