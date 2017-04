Minister Robert Peneux





Aan de onderwijsgevenden geeft de minister mee dat eventuele fouten op hun loon gecorrigeerd zullen worden. Door de korte tijd die er was voor de uitvoering van het herwaarderingsloon zijn er fouten ontstaan. "Waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt," zegt Peneux. Hij geeft aan dat hetgeen overeengekomen is, ook uitgevoerd zal worden. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal er alles doen om alle fouten bij betaling aan onderwijsgevenden te doen corrigeren, verzekert de minister.De scholen op basisniveau (GLO, SO), voortgezet onderwijs op junioren niveau (mulo; dag- en avondscholen, LBO; dag en avond, VSO) beginnen op 2 mei. Het voortgezet onderwijs op senioren niveau (Natin, Havo, VWO, IMEAO, SMO, AMTO, SMMBO) gaat op 3 mei van start.De minister benadrukt dat bij de start van het derde kwartaal de repetities en schoolonderzoeken reeds gemaakt worden. Deze cijfers zijn bepalend voor de overgang en het behalen van diploma's. De scholieren zijn reeds voorbereid op hun repetities en examens, dus hun toekomst mag niet in gevaar worden gebracht, voert de bewindsman aan.