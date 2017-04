Districtscommissaris van Kabalebo, Theresia Cirino, wijst erop dat de betaling elke maand vooraf moet geschieden. Vanaf 28 april is het mogelijk de betalingen te doen bij het commissariaat. Als reden voor de betaling wordt “de financiële situatie” gegeven.Het vuil zal worden opgehaald volgens een manifest waarin de huishoudens die hebben betaald, zijn aangegeven. In plaats van twee dagen, zal er nu een keer per week – op de zaterdag- vuil worden opgehaald in Kabalebo.Dc Cirino verzoekt de bewoners van het ressort om hun vuil netjes te verpakken in zaken en erop te letten dat deze niet zijn gescheurd. Burgers dienen hun vuil opnieuw te verpakken als de zakken zijn gescheurd en moeten zij het vuil zo veel mogelijk opstapelen in vuilnisrekken.